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فن

مسلسل فالنتينو الحلقة 27.. جيلان ترفض الزواج من أرشميدس

الخميس 21/مايو/2020 - 11:07 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
شهدت أحداث الحلقة 27 مسلسل فالنتينو للزعيم عادل إمام تطورات أبرزها مقابلة الفنانة داليا البحيري، زوجة فالنتينو الثانية، مع الفنانة دلال عبد العزيز، زوجة فلانتينو الأولى، وقامت بدعوتها لتناول الغداء معها. 

وتفاجأ عادل إمام بالأمر، خاصة أنه لم يخبر أيًا منهما بأنه متزوج من الأخرى، وعندما علم بالأمر ذهب إلى داليا البحيري وقام بضربها بسبب ما فعلته، وبالفعل ذهب إلى الغداء في مخاطرة منه بالأمر. 

وتكتشف "صافي" أن "شريف" كان يعرف بمرضه قبل 5 أشهر، وأنه طلقها حتى لا ترث مع زوجته وابنه، فيما تعتذر "جيلان" لـ "أرشميدس" بعد رفضها له وتتفق معه أن يظلا كالإخوة، وبدوره يترك الشقة ويعود إلى منزل والديه. 

مسلسل فالانتينو بطولة عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎


وتدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ فالنتينو يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.
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