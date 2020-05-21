مسلسل فالنتينو الحلقة 27.. جيلان ترفض الزواج من أرشميدس

مقابلة الفنانة داليا البحيري، زوجة فالنتينو الثانية، مع الفنانة دلال عبد العزيز، زوجة فلانتينو الأولى، وقامت بدعوتها لتناول الغداء معها. شهدت أحداث الحلقة 27 مسلسل فالنتينو للزعيم عادل إمام تطورات أبرزها



وتفاجأ عادل إمام بالأمر، خاصة أنه لم يخبر أيًا منهما بأنه متزوج من الأخرى، وعندما علم بالأمر ذهب إلى داليا البحيري وقام بضربها بسبب ما فعلته، وبالفعل ذهب إلى الغداء في مخاطرة منه بالأمر.





وتكتشف "صافي" أن "شريف" كان يعرف بمرضه قبل 5 أشهر، وأنه طلقها حتى لا ترث مع زوجته وابنه، فيما تعتذر "جيلان" لـ "أرشميدس" بعد رفضها له وتتفق معه أن يظلا كالإخوة، وبدوره يترك الشقة ويعود إلى منزل والديه.



