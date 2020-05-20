فالنتينو الحلقة 26 .. وفاء صادق ترفض الزواج من ابن عادل إمام

شهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل فالنتينو للزعيم عادل إمام تطورات أبرزها قيام دلال عبد العزيز بطلب يد جيلان لنجلها أرشميدس، لكن جيلان رفضت عرضها الزواج من ابنها أرشميدس.
يتشاجر "معتز" مع والدته "جيلان" بسبب زميلته "دينا" وعقاب أهلها لها بعد ذهابها إلى منزله، أما الإعلامي "جميل سالم" يشيد ب فالنتينو بعد تخفيض مصاريف مدارسه وهي مبادرة أشادت بها وزارة التربية والتعليم أيضا.
تحتفل الفتيات بخطبة "نبوية" لـ"هاني" ويعرف بالامر دكتور "عبد العزيز" ويصاب بصدمة ويموت.
مسلسل فالنتينو تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.
فالنتينو تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.