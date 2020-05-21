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سمير صبري: ألف جنيه قيمة عقد فيلم البحث عن فضيحة مع عادل إمام.. فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 06:24 ص
الفنان سمير صبري
الفنان سمير صبري
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اسراء صبري
قال الفنان سمير صبري، إنه شارك مع عادل إمام في العديد من الأدوار الصغيرة في بداية مشوارهما الفني، معقبا "كنا نتحدث دائما ونحلم هل سيأتي يوم نصبح فيه أبطال، هيجي يوم من الأيام يتكتب اسمنا فوق كدا زى الأبطال دي".

وأضاف سمير صبري، في حواره التلفزيوني ببرنامج "الآن" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" تقديم الإعلامية "أسماء مصطفى"، "كانت مفاجأة لنا عندما اختارنا المنتج جمال الليثي للقيام بفيلم "البحث عن فضيحة".


وأضاف كان غير متوقع بالمرة أن نذهب إلي مكتب المخرج جمال الليثي؛ من أجل الحصول على سيناريو الفيلم والعقد.

وكشف عن أول أجر حصل عليه والفنان عادل إمام وهو ألف جنيه، معقبا "بصينا في العقد بسرعة لاقينا مكتوب ألف جنيه.. دي كانت أول ألف جنيه ناخدها وأحلي ألف جنيه".

وأكد أنه والفنان عادل إمام منذ معرفتهما بالمبلغ وهما ينظران لبعضهما البعض، معلقا "3 أصفار أول مرة ناخد مبلغ فية 3 أصفار".

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