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سمير صبري يكشف أسرارًا عن سعاد حسني وحقيقة انتحارها.. شاهد

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:29 م
سعاد حسني و سمير
سعاد حسني و سمير صبري
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اسراء صبري
قال الفنان سمير صبري، إنه ضد فكرة أن تكون سندريلا وايقونة السينما المصرية والشاشة العربية سعاد حسني انتحرت، أو قذفت من أعلي.


لافتا إلي أن الطب الشرعي البريطاني والمصري، أكدوا أن جثة المتوفاة لا يوجد بها أي كسر في جسدها، ولكن هناك كدمة في رأسها، بالإضافة إلي وجود كدمات فى أماكن مختلفة في جسدها.

وتابع سمير صبري، خلال حوارة ببرنامج "الآن" المذاع علي قناة "اكسترا نيوز"، :"هل من الطبيعي أن واحدة عندها 58 سنة تنزل من 6 أدوار ومتتكسرش!..وميبقاش فيه نقطة دم في المكان الذي وجدت به.

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وشدد على أنه غير مقتنع بـانتحارها، موضحا سعاد حسني بالنسبة لي حاليا الذكريات الجميلة التى تركتها لنا، "وننسى بقي الكلام دا والنبش في القديم".

وأضاف أن أول فيلم شارك به مع سعاد حسني كان "الحب والجواز"، وكان يلعب دور رجل يكره سعاد حسني برغم حبها الشديد له، معقبا: كنت معذبها في الفيلم ومبحبهاش".

وأوضح أنه بعدما أصبحا صديقين وقال "بدأت اسألها طب انا مبحبكيش ليه مفيش سبب في السيناريو يخليني أكرهك".


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