في تصريحات جريئة.. مفيد فوزي: الإدمان سبب وفاة سعاد حسني.. ولم أحاور سما المصري

حل الإعلامي مفيد فوزي ، ضيفا على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، للحديث عن أسرار مشواره المهني والشخصي، وفيما يلي ابرز محاور اللقاء:





قال الإعلامي مفيد فوزي، إنه لا يوجد بينه والفنان بيومي فؤاد شيء، مضيفا "بيومي فؤاد لا يضحكني على الإطلاق، ومش عيب إني أقول كده".





أحرج الإعلامي مفيد فوزي، المخرجة إيناس الدغيدي، بتوجيه مجموعة من الأسئلة لها في بداية استضافته بحلقة برنامج "شيخ الحارة والجريئة".





رد الإعلامي مفيد فوزي، على اتهامه بمجاملة البعض والهجوم على البعض حسب أهوائه الشخصية.





علق الإعلامي مفيد فوزي، على تحول ابنة الفنان هشام سليم جنسيا، قائلا "عندما تتحول البنت عضويا إلى ولد تٌسعد الأب وإذا تحول الولد إلى بنت في المجتمع المصرى والعربي يشعر الأب بتعاسة كبرى".





وجه الإعلامي مفيد فوزي، رسالة خاصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.





قال الإعلامي مفيد فوزي، إن الفنانة الراحلة سعاد حسني ظلمت كثيرا وانتهك فنها ومشوارها الفني.





نفى الإعلامي مفيد فوزي، محاولته إجراء حوار مع سما المصري، وقيام الأخيرة برفض طلبه.





كشف الإعلامي مفيد فوزي، عن سر عتابه على الفنان الكبير عادل إمام.





كشف الإعلامي مفيد فوزي، كواليس حوار دار بينه وبين فضيلة الشيخ الشعراوي.





وجه شيخ الحارة، حديثه إلى الإعلامي مفيد فوزي، قائلًا "هناك سر بينك وبين العندليب عبد الحليم حافظ، وأنت الوحيد اللي كنت عارف السر ده عنه".



