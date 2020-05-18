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قول الحمد لله.. مفيد فوزي يكشف كواليس حواره مع الشيخ الشعراوي.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:12 م
مفيد فوزي
مفيد فوزي
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هاني حسين
كشف الإعلامي مفيد فوزي، كواليس حوار دار بينه وبين فضيلة الشيخ الشعراوي.

وقال مفيد فوزي في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" جرى حوار بيني وبينه وقال لي  قول الحمد لله ".
 
وأضاف مفيد فوزي:"  قلت للشعراوي ليه أردد كلمة الحمد لله "، ورد الشعراوي قائلا «لتصون النعمة»".

وتابع مفيد فوزي:" بعد استماعي لحديث الشيخ الشعراوي جعلت كلمة « الحمد لله»  شعار عمري ".

وأضاف مفيد فوزي:"اللي بحبه  أظهر جماليات شغله فقط ولكنني لا أجامله"، مضيفا:" الشخص الذي أكرهه لا أهاجمه ولكنني أتجاهله".

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