قول الحمد لله.. مفيد فوزي يكشف كواليس حواره مع الشيخ الشعراوي.. فيديو

كشف الإعلامي مفيد فوزي، كواليس حوار دار بينه وبين فضيلة الشيخ الشعراوي.
وقال مفيد فوزي في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" جرى حوار بيني وبينه وقال لي قول الحمد لله ".
وأضاف مفيد فوزي:" قلت للشعراوي ليه أردد كلمة الحمد لله "، ورد الشعراوي قائلا «لتصون النعمة»".
وتابع مفيد فوزي:" بعد استماعي لحديث الشيخ الشعراوي جعلت كلمة « الحمد لله» شعار عمري ".
وأضاف مفيد فوزي:"اللي بحبه أظهر جماليات شغله فقط ولكنني لا أجامله"، مضيفا:" الشخص الذي أكرهه لا أهاجمه ولكنني أتجاهله".