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توك شو

لا تراهن على هؤلاء القلة.. رسالة خاصة من مفيد فوزي إلى الرئيس السيسي.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 08:34 م
مفيد فوزي
مفيد فوزي
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هاني حسين
وجه الإعلامي مفيد فوزي،  رسالة خاصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مفيد فوزي في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس": "يا ريس انت سكنت قلوب المصريين بإدارتك لأزمة فيروس كورونا".

وأضاف مفيد فوزي: "يا ريس انت نلت تقدير العالم بأكمله بهذا الاهتمام الأبوي في ظل انتشار الفيروس".

وتابع مفيد فوزي: "هناك قلة من المصريين المستهترين في ظل انتشار أزمة كورونا لا يجيدون الشعور بالمسؤولية المجتمعية في هذا الزمن الصعب، متراهنش عليهم".

وأكمل مفيد فوزي: "يحتاج الأمر إلى عقوبة أكبر من الغرامات الموجعة، وأنا شايف الأرقام بترتفع يوميا وهناك قلة مستهترة لا تدري".

وفي سياق آخر قال مفيد  فوزي: "اللي بحبه أظهر جماليات شغله فقط لكنني لا أجامله".

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