لا تراهن على هؤلاء القلة.. رسالة خاصة من مفيد فوزي إلى الرئيس السيسي.. فيديو

وجه الإعلامي مفيد فوزي ، رسالة خاصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وقال مفيد فوزي في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس": "يا ريس انت سكنت قلوب المصريين بإدارتك لأزمة فيروس كورونا".





وأضاف مفيد فوزي: " يا ريس انت نلت تقدير العالم بأكمله بهذا الاهتمام الأبوي في ظل انتشار الفيروس".





وتابع مفيد فوزي: "هناك قلة من المصريين المستهترين في ظل انتشار أزمة كورونا لا يجيدون الشعور بالمسؤولية المجتمعية في هذا الزمن الصعب، متراهنش عليهم".





وأكمل مفيد فوزي: "يحتاج الأمر إلى عقوبة أكبر من الغرامات الموجعة، وأنا شايف الأرقام بترتفع يوميا وهناك قلة مستهترة لا تدري".





وفي سياق آخر قال مفيد فوزي: "اللي بحبه أظهر جماليات شغله فقط لكنني لا أجامله".