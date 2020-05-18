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توك شو

شيخ الحارة يكشف سرا عن عبد الحليم حافظ لا يعرفه إلا مفيد فوزي

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:32 م
مفيد فوزي
مفيد فوزي
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هاني حسين
وجه شيخ الحارة، حديثه إلى الإعلامي مفيد فوزي، قائلًا "هناك سر بينك وبين العندليب عبد الحليم حافظ، وأنت الوحيد اللي كنت عارف السر ده عنه".

وتابع شيخ الحارة  "إيه هو سر حبه لأرقام السيارات ولماذا كان يعطيه السائق الورقة بها أرقام السيارات".

ورد مفيد فوزي في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، "عبد الحليم حافظ كان بيغير على سعاد حسني، وكان يريد أن يعرف الأشخاص الذين يترددون عليها".

وتابع مفيد فوزي "المذهل أنه كان يعرف الأشخاص من أرقام سياراتهم، ولم أكن أعرف أن للغيرة هذه الأنياب".

وأكمل مفيد فوزي "أعتقد أن عبد الحليم حافظ كان مسكونا بسعاد حسني ولكن الفن كان أكبر لديه".
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