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توك شو

سمير صبري يكشف سبب مشاركته فى فيلم "نص ساعة جواز"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:06 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
حل الفنان سمير صبري، ضيفا على الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة "دى إم سى"، للحديث عن بداياته فى عالم الفن وابرز المحطات التى مر بها وأعماله السينمائية المفضلة لديه.

وخلال الحوار كشف سمير صبري عن سبب مشاركته فى فيلم "نص ساعة جواز"، موضحا: "عملى فى هذا الفيلم جاء بالصدفة بعدما رأني المخرج فطين عبدالوهاب فى فيلم (البحث عن فضيحة) وطلب مني بعدها الذهاب إلى أستديو مصر لتسجيل أعنية مع الفنانة الراحلة شادية".

وتابع الفنان سمير صبري: "شادية كانت بتسجل أغنية عشان تغيظ بها رشدي أباظة في الفليم، فرُحت عشان أعرف الموسيقى واللحن، لقيت بليغ حمدي بيعزف الموسيقى بتاعته وعجبني اللحن، لاقيت نفسي بغني "حلوة الدنيا حلوة".

وأكمل: "شادية عاجبها كلام الأغنية وسالت مين اللى كتب الكلام ده قولتلها أنا، وبعدها نادت على بليغ حمدي لتقنعه بأن نغني سويا".
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