الحلقة 29 مسلسل البرنس.. أحمد زاهر يكتشف خيانة زوجته ..تفاصيل





تنفيذ "رضوان" محمد رمضان ، للانتقام من إخوته بعدما تسببوا في قتل زوجته وابنه، وقام بالاعتداء في البداية على زوج شقيقته "رأفت" أحمد فهيم، أثناء ركوبه سيارته.





وقام باختطافه في مكان مهجور حيث يتواجد فيه "صلاح بليلة" محمد أحمد ماهر، ورجاله.



