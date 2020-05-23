الحلقة 29 مسلسل البرنس.. أحمد زاهر يكتشف خيانة زوجته ..تفاصيل

شهدت أحداث مسلسل البرنس 29 للنجم محمد رمضان تطورات أبرزها تقع مواجهة بين فتحي وفدوى بعد اكتشاف خيانتها، ويقف رضوان في البناية المقابلة يراقب ويصور.
تنفيذ "رضوان" محمد رمضان، للانتقام من إخوته بعدما تسببوا في قتل زوجته وابنه، وقام بالاعتداء في البداية على زوج شقيقته "رأفت" أحمد فهيم، أثناء ركوبه سيارته.
وقام باختطافه في مكان مهجور حيث يتواجد فيه "صلاح بليلة" محمد أحمد ماهر، ورجاله.
تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
مسلسل البرنس يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.