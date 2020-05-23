بفستان أنيق.. رانيا يوسف تهنئ جمهورها بعيد الفطر









حرصت الفنانة رانيا يوسف على تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابها على "انستجرام"









ونشرت رانيا يوسف فيديو لها وهى تستعرض أناقتها بفستان انيق وعلقت "عيد فطر سعيد 🎉"









رانيا يوسف عرض لها مؤخرا في دور العرض السينمائية، فيلم "صندوق الدنيا" الذي تجسد خلاله شخصية فاطمة، التي ‏ترغب في تحقيق حلمها بالزواج.









وشاركها البطولة كل من خالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وهو من تأليف وإخراج ‏عماد البهات.‎‎





أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال لعام 1441 هـ، وأن غدًا السبت 23 مايو 2020 ميلادية المتمم لشهر رمضان لعام 1441 هـ، وعلى ذلك يكون عيد الفطر 2020 -1441 هجرية ، يوم 24 مايو لعام 2020 ميلادية.







