زوجة الشهيد المنسي: حمزة ابني عنده غل عقب مشهد استشهاد والده

كشف منار سليم زوجة الشهيد البطل أحمد المنسى، عن طلب لحمزة ابن الشهيد بعد رؤية مشهد استشهاد والده بمسلسل الإختيار





وتابعت منار خلال مداخلة هاتفية لقناة الحدث: "حمزة عنده حالة غل عند رؤية مشهد وفاة والده بمسلسل الإختيار وطلب مني رؤية التكفيريين الذين هاجموا الكمين".





وأشارت إلى أن نجل الشهيد حمزة يريد الثأر والإنتقام لوالده من الإرهابيين".





وعرضت قناة ON E الفضائية، الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار، للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.





وتضمن الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار عدة لقاءات مع الأبطال الحقيقيين لموقعة البرث والواحات وغيرها، رووا فيها بطولات الجيش المصري والقوات المسلحة، واللحظات الأخيرة في حياة الشهيد أحمد المنسي، وذلك بعدما انتهت الأحداث الدرامية للمسلسل في الحلقة 29.