AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

زوجة الشهيد المنسي: حمزة ابني عنده غل عقب مشهد استشهاد والده

الأحد 24/مايو/2020 - 05:00 ص
المنسي
المنسي
Advertisements
حمزة شعيب
كشف منار سليم زوجة الشهيد البطل أحمد المنسى، عن طلب لحمزة ابن الشهيد بعد رؤية مشهد استشهاد والده بمسلسل الإختيار.

وتابعت منار خلال مداخلة هاتفية لقناة الحدث: "حمزة عنده حالة غل عند رؤية مشهد وفاة والده بمسلسل الإختيار وطلب مني رؤية التكفيريين الذين هاجموا الكمين".

وأشارت إلى أن نجل الشهيد حمزة يريد الثأر والإنتقام لوالده من الإرهابيين".

وعرضت قناة ON E الفضائية، الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار، للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية. 

وتضمن الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار عدة لقاءات مع الأبطال الحقيقيين لموقعة البرث والواحات وغيرها، رووا فيها بطولات الجيش المصري والقوات المسلحة، واللحظات الأخيرة في حياة الشهيد أحمد المنسي، وذلك بعدما انتهت الأحداث الدرامية للمسلسل في الحلقة 29. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمزة ابن الشهيد المنسي باكيا: نفسي أشوف التكفيريين وأقتلهم

أسر شهداء البرث يرون لحظات الاختيار.. والدة المجند علي: رفع رأسنا.. وأرملة النقيب شبراوي: فخورة بجيش بلدي

حبست الأنفاس وذرفت الدموع.. الحلقة 28 من مسلسل الاختيار تثير مشاعر الفخر والكرامة في نفوس أهالي شهداء الأبطال الحقيقيين.. ويؤكدون: ولادنا رفعوا رأسنا

الاختيار الحلقة 28.. صور لـ ملحمة البرث وبطولة رجال أحمد منسي

رصاصة في وجه الإرهاب.. أهالي أبطال كمين البرث يعلقون على "الاختيار"

مسلسل الاختيار الحلقة الأخيرة.. أبطال البرث والواحات يروون بطولات الجيش المصري

ترشيحاتنا

وصلة ضحك على الهواء بين مرتضى منصور وأحمد موسى بسبب لافتة نادي القرن.. فيديو

اخبار الحوادث.. تصالح منة عبد العزيز ومازن ابراهيم: إحنا اخوات وكنا متضايقين.. وعقوبات لحائزى الالعاب النارية

الرئيس السيسي يقدم هدية للطبيب كفيف كورونا.. شاهد

محول كهرباء وسط المنازل يهدد حياة أهالي قرية نزلة الزاوية ببني سويف

بعد إصابتها بـ فيروس كورونا.. نادية الجندي: أتمنى الشفاء لصديقتي الغالية

مرتضي منصور عن ثاني إصابة بـ كورونا داخل الزمالك: الميكروب بيلطش في الكل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهر عسل في حجر كورونا.. زوجان مصريان محتجزان في المالديف.. صور

سهل وبسيط.. طريقة عمل كوكيز قطع الشوكولاتة للشيف أحمد عادل

حكاية أكلة.. الباهية من طعام الخدم إلى الكبسة أشهر وجبة فى الدول العربية