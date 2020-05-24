ألمانيا تسجل 431 إصابة جديدة بكورونا و31 وفاة

أعلن مركز روبرت كوخ في ألمانيا، اليوم الأحد، تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد.





فيما سجل المركز في ألمانيا 31 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





وأعلن مركز روبرت كوخ الألماني، أمس السبت، تسجيل 638 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليعتبر ذلك ارتفاعًا جديدًا في معدل الإصابات اليومي مقارنة بحصيلة أمس التي بلغت 460 إصابة.





وقال المعهد في بيان له: "تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ عدد الوفيات التي سجلتها ألمانيا منذ تفشي الفيروس 8216 حالة".





وكانت ألمانيا نجحت في السيطرة على سرعة انتشار الفيروس بشكل كبير، حيث رفعت المستشفيات من جاهزيتها في أجهزة التنفس الاصطناعي والغرفة والأسرة المجهزة لحالات كورونا فقط.





والأسبوع الماضي، أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تخفيف بعض القيود المفروضة للحد من تفشي الفيروس محذرة في الوقت نفسه من الاستعجال في هذه المسألة لمنع موجة ثانية من الوباء.















