بعد إصابتها بـ كورونا.. شريف مدكور يطلب من جمهوره الدعاء لـ رجاء الجداوي

نشر الاعلامى شريف مدكور عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور " انستجرام " صورة للفنانة رجاء الجداوى بعد اعلان اصابتها بفيروس كورونا .
وعلق شريف مدكور قائلا: الف الف سلامهً علي حضرتكً ان شاء الله تقومي و ترجعي لينا بخير و صحه الرجاء الدعاء و الصلاه للغاليه ست الكل مدام رجاء الجداوي ربنا يشفيها و يشفي كل المرضي.
اقرا ايضا :
نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعية وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره بالدعاء للفنانة رجاء الجداوي.
وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر مقربه لـ"صدى البلد" أنهم أكتشفوا الإصابة بالأمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.