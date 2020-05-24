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فن

بعد إصابتها بـ كورونا.. شريف مدكور يطلب من جمهوره الدعاء لـ رجاء الجداوي

الأحد 24/مايو/2020 - 08:00 ص
شريف مدكور
شريف مدكور
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مريم عزت
نشر الاعلامى شريف مدكور عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور " انستجرام " صورة للفنانة رجاء الجداوى بعد اعلان اصابتها بفيروس كورونا .

وعلق شريف مدكور قائلا: الف الف سلامهً علي حضرتكً ان شاء الله تقومي و ترجعي لينا بخير و صحه الرجاء الدعاء و الصلاه للغاليه ست الكل مدام رجاء الجداوي ربنا يشفيها و يشفي كل المرضي.

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نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعية وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره بالدعاء للفنانة رجاء الجداوي. 
 
وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر مقربه لـ"صدى البلد" أنهم أكتشفوا الإصابة بالأمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وةشاركت رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان" الذي ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما فقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.
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