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فن

بعد إعلان إصابتها بـ كورونا.. #رجاء_الجداوي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

الأحد 24/مايو/2020 - 05:22 ص
رجاء الجداوى
رجاء الجداوى
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مريم عزت
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات " تويتر " , هاشتاج #رجاء_الجداوى، بعد اعلان اصابتها بفيروس كورونا المستجد , وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا , وجاءت ابرز التعليقات:

شفاكى الله وعفى عنكى الانيقه صاحبة الزوق الرفيع 

إصابة الفنانة #رجاء_الجداوي بـ #رجاء_الجداوي
ربنا يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض يا رب

اقرا ايضا :

الله يشفيكي يارب ⁦
🙏🏻
⁩⁦
🙏🏻
#رجاء_الجداوي ربنا يشفيها ⁦ ويقومها بالسلامه

ربنا يشفى #رجاء_الجداوي و يحفظ الناس من #كورونا

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر مقربه لـ"صدى البلد" أنهم أكتشفوا الإصابة بالأمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

يذكر أن مسلسل "لعبة النسيان" ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما فقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.

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