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فن

بعد إصابتها بـ كورونا.. رجاء الجداوي تكمل عامها الـ81 مع لعبة النسيان

الأحد 24/مايو/2020 - 05:02 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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آيه عاطف
أصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وتم نقلها إلى مستشفى العزل، لاستكمال العلاج.


تبلغ الفنانة رجاء الجداوي، من العمر 81 عاما، وآخر أعمالها مسلسل "لعبة النسيان" الذي خاضت به السباق الرمضاني الأخير 2020، من بطولة دينا الشربيني.


وأصيب فريق عمل مسلسل لعبة النسيان بالذعر بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا، وقرروا جميعا إجراءات التحاليل اللازمة للتأكد من سلامتهم.


يذكر أن مسلسل "لعبة النسيان" ينتمي  لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما فقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.

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