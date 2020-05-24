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اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية فى أول أيام عيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 09:05 ص
عملات عربية وأجنبية
عملات عربية وأجنبية
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محمد يحيي
شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه؛ استقرارا في مستهل تعاملات أول أيام عيد الفطر المبارك  اليوم الأحد 24 - 5 -2020، بحسب التسعيرة المعلنة على الموقع الرسمي بـ البنك المركزي المصري.

واستقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه عند 15.8 جنيه للشراء و15.9 جنيه للبيع، وكذلك سعر اليورو عند 17.37 جنيه للشراء مقابل 17.48 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 19.34 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع، والفرنك السويسري بـ 16.36 جنيه للشراء و16.48 جنيه للبيع.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه بـ 14.67 جنيه للشراء و14.77 جنيه للبيع، واليوان الصيني أمام الجنيه بـ2.22 جنيه للشراء و2.23 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه إلى 4.2 جنيه للشراء مقابل 4.23 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي بلغ 4.3 جنيه للشراء و4.33 جنيه لبيع.

وكذلك الدينار الكويتي مقابل الجنيه بلغ 51.15 جنيه للشراء و51.56 جنيه للبيع.
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