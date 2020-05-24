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بين الناس

بدون تجمعات.. كورنيش القناطر في أول أيام العيد

الأحد 24/مايو/2020 - 09:38 ص
صدى البلد
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سيد أحمد- صلاح مهدي- أشرف العمدة
شهد اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك خلو كورنيش النيل فى مدينة القناطر من المواطنين استجابة لقرارات الحكومة ووزارة الصحة بمنع التجمعات حفاظا على المواطنين من انتشار فيروس كورونا

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 تبدأ الحكومة اليوم الأحد تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، والذي أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، بشأنها لعدم انتشار فيروس كورونا .

وتبدأ الحكومة في تطبيق القرارات والتي تشمل حظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا ، واستمرار غلق المقاهي والكافتيريات، والمطاعم ويقتصر عمل المطاعم على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم.
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