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فطار العيد.. شكشوكة تركية وسلطة يونانية وبطاطس بالخضراوات

الأحد 24/مايو/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
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رشا عوني
في الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الفطر، تستعد الأمهات لتقديم وجبة الإفطار صباحًا، بعد تناول الكعك والبسكويت مع الشاي، حيث تعد وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم وتمنح الجسم الطاقة والنشاط اللازم وتشعره بالشبع لساعات طويلة خلال النهار.

وفي أول أيام عيد الفطر، يمكنك تجديد سفرتك على الإفطار وتحضير شكشوكة تركية مع السلطة اليونانية والبطاطس بالخضراوات. 

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أولًا طريقة عمل شكشوكة تركية
مدة التحضير: 10 دقائق
الكمية: تكفي لـ 3 أفراد

مكونات الشكشوكة التركية:
3 ملاعق زيت زيتون
ثمرة بصل
ملح وفلفل أسود
1 فلفل حار
4 ثمرات طماطم
4 بيضات

طريقة عمل الشكشوكة التركية:
شوحي البصل في الزيت
أضيفي الفلفل الأخضر الحار
أضيفي قطع الطماطم الصغيرة
قلبي الخليط جيدًا وغطيه لمدة 5 دقائق حتى تنضج الطماطم
أضيفي البيض على الخليط
أضيفي الملح والفلفل الأسود وقدميها ساخنة

ثانيًا طريقة عمل السلطة اليونانية: 

مكونات السلطة اليونانية:
٥٠ جرام زيتون كلاماتا 
٢ ثمرة طماطم كبيرة
 ٣ ثمرات خيار
 بصلة متوسطة
علبة جبن فيتا
 نصف كوب زيت زيتون 
 ٣ ملاعق خل بلسميك
 ملح وفلفل 
 ملعقة كبيرة زعتر

في كوب واحد ضعي الخل والزيت والملح والفلفل والزعتر وقلبيهم جيدًا

 اخلطي الخضراوات والزيتون في وعاء عميق

 قومي بتقطيع الجبن عليها مكعبات صغيرة

 ثم أضيفي خليط الزيت وقلبي الوعاء دون أن تتفتت الجبن.

ثالثًا طريقة عمل بطاطس بالخضرة :
مكونات بطاطس بالخضرة:
3 ثمرات بطاطس
كوب من الخضرة المشكلة - بقدونس وكزبرة وشبت
ملعقة زيت 
ملح وفلفل أسود

طريقة عمل بطاطس بالخضرة:
اسلقي البطاطس واهرسيها 
أضيفي لها كوب الخضرة الطازجة المقطعة ناعمًا
أضيفي لها الزيت والملح والفلفل
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