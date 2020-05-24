فطار العيد.. شكشوكة تركية وسلطة يونانية وبطاطس بالخضراوات

في الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الفطر، تستعد الأمهات لتقديم وجبة الإفطار صباحًا، بعد تناول الكعك والبسكويت مع الشاي، حيث تعد وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم وتمنح الجسم الطاقة والنشاط اللازم وتشعره بالشبع لساعات طويلة خلال النهار.
وفي أول أيام عيد الفطر، يمكنك تجديد سفرتك على الإفطار وتحضير شكشوكة تركية مع السلطة اليونانية والبطاطس بالخضراوات.
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أولًا طريقة عمل شكشوكة تركية
مدة التحضير: 10 دقائقالكمية: تكفي لـ 3 أفراد
مكونات الشكشوكة التركية:
3 ملاعق زيت زيتون
ثمرة بصل
ملح وفلفل أسود
1 فلفل حار
4 ثمرات طماطم
4 بيضات
طريقة عمل الشكشوكة التركية:
شوحي البصل في الزيت
أضيفي الفلفل الأخضر الحار
أضيفي قطع الطماطم الصغيرة
قلبي الخليط جيدًا وغطيه لمدة 5 دقائق حتى تنضج الطماطم
أضيفي البيض على الخليط
أضيفي الملح والفلفل الأسود وقدميها ساخنة
1 فلفل حار
4 ثمرات طماطم
4 بيضات
طريقة عمل الشكشوكة التركية:
شوحي البصل في الزيت
أضيفي الفلفل الأخضر الحار
أضيفي قطع الطماطم الصغيرة
قلبي الخليط جيدًا وغطيه لمدة 5 دقائق حتى تنضج الطماطم
أضيفي البيض على الخليط
أضيفي الملح والفلفل الأسود وقدميها ساخنة
ثانيًا طريقة عمل السلطة اليونانية: