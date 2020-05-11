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مرأة

لترطيب الجسم .. طريقة عمل عصير البطيخ بالحليب

الإثنين 11/مايو/2020 - 07:00 م
عصير البطيخ
عصير البطيخ
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رشا عوني
يحتاج الجسم بعد فترة الصيام تناول المزيد من الماء والسوائل والفواكه التي تعوض الجسم عن الصيام وتمده بالسوائل التي يحتاجها ، لترطيبه و لعمل أجهزة الجسم بشكل مثالي ، خاصة وأن نقص السوائل يؤثر على اداء اجهزة الجسم . 

ومن افضل المشروبات الطبيعية التي تساعد على ترطيب الجسم بشكل قوي بعد الصيام هو مشروب البطيخ بالحليب ، فهو غني بالالياف و يحسن عملية الهضم ويمنع الامساك .. اليكي طريقة عمل عصير البطيخ بالحليب.. 

مكونات عصير البطيخ بالحليب 
قطع بطيخ مثلج 
كوب حليب 
ملعقتين سكر 

طريقة عمل عصير البطيخ بالحليب 

قطعي البطيخ شراىح صغيرة و أن عيد منها البذر
اضربي العصير في الخلاط 
ضيفي الحليب للبطيخ 
ضيفي ملعقتين سكر 
اضربي المكونات معا حتى تتجانس 
قدميه طازجا.

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