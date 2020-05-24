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محافظات

9 مستشفيات للكشف وعلاج كورونا بالقليوبية..تعرف عليها

الأحد 24/مايو/2020 - 12:07 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلنت مديرية الصحة فى القليوبية أسماء المستشفيات الـ 9 التي سيتم فيها الكشف وحجز وعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" والتي حددتها وزارة الصحة في المحافظة.


والمستشفيات هي قليوب التخصصي والنیل التأمین الصحي بشبرا، وبنھا التعلیمي، وناصر العام، وبھتیم المركزي بشبرا، وأبو المنجا المركزي، وبنها النموذجي للتأمين الصحي، ومستشفى شبین القناطر، ومستشفى صدر المرج.

من جانبه تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية مع الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة استقرار الأوضاع بالمحافظة وجاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال أي حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات.
واستعرض المحافظ الموقف الحالي للمدن الجامعية سواء المخصصة لعزل الحالات الإيجابية التي لا تتطلب حالتها الصحية المستشفى أو المخصصة للعزل الصحي للمصريين العالقين العائدين من الخارج. 

كما استعرض وكيل وزارة الصحة كافة استعدادات مديرية الصحة لتنفيذ خطة المحافظة التي تشمل كافة الاحتمالات المتوقعة وتوفير البدائل والحلول الممكنة وغير التقليدية منوها عن استعدادات المديرية لتنفيذ قرارات الوزارة بضم مستشفيات أخرى لخدمة فحص الحالات المشتبه بها على مستوى الجمهورية وذلك في إطار تسلسل إستراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية.
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