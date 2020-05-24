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أخبار العالم

بينهم 125 مصريا.. الكويت تسجل 838 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 01:11 م
الكويت تسجل 838 إصابة
الكويت تسجل 838 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، الأحد، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت الكويت، خلال أمس، 838 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بالوباء في البلاد إلى 21302 حالة.

وأوضحت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة، تضمنت 134 حالة لمواطنين كويتيين، و260 لمقيمين من الجنسية الهندية، و125 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و86 من الجنسية البنجلاديشية، والباقي من جنسيات أخرى.

كما سجلت الوزارة 8 وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات في الكويت حتى اليوم 156 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 370 حالة جديدة من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين لديها إلى 6117.
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