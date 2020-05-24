أسعار الدواجن في مصر اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك

شهدت أسعار الدواجن اليوم فى السوق المصري،الموافق الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك استقرارا، حسث تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 31 و32 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، وجاءت باقي أسعار الدواجن اليوم الأتي:





سجل كيلو الدجاج البلدى 43 جنيها

سجل كيلو الدجاج الساسو 40 جنيها

سجل كيلو الديك الرومي 45 جنيها

سجل كيلو البط البلدى 45 جنيها

سجل كيلو أوراك الدجاج 34 جنيها

سجل كيلو بانية الدجاج 60 جنيها





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كما استقرت أيضا أسعار اللحوم اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث تراوحت بين 120 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، و140 و150 للبفتيك، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.





ووفق أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت واردات اللحوم المجمدة خلال يناير 2019 بنسبة 12.7% لتسجل 136.639 مليون دولار في مقابل 121.236 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018.





وانخفضت فاتورة استيراد مصر من الأبقار والجواميس الحية خلال يناير الماضي لتسجل 10.427 مليون دولار في مقابل 20.472 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018 بنسبة تراجع 49.1%، وسجلت واردات مصر من اللحوم المجمدة 1.664 مليار دولار خلال العام الماضي، والأبقار والجواميس نحو 152.482 مليون دولار.