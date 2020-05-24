أعداد هائلة.. السودانيون يكسرون الحظر ويؤدون صلاة العيد في المساجد والساحات العامة.. صور

خالف عدد كبير من المواطنين في السودان يُقدر بالآلاف قرارات الحظر التي فرضتها السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال عيد الفطر، وتجمعوا لأداء صلاة العيد في المساجد والساحات العامة دون مراعاة تعليمات التباعد الاجتماعي.





وكانت وزارة الشئون الدينية والأوقاف السودانية قد أعلنت الجمعة الماضية تعليق صلاة العيد بكل المساجد والساحات بجميع أنحاء البلاد حفظا للنفس من الهلاك.





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ودعت الوزارة في بيان جميع المسلمين بإقامة صلاة العيد بالمنازل، وناشدت المشايخ والفقهاء والعلماء ورجال الدين بالدعاء في العيد لرفع البلاء.





وأعربت الوزارة عن تهانيها للأمة الإسلامية عامة والسودانية خاصة بحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة بالخير والبركات وسألت الله أن يزيح عنها جائحة كرونا ويحفظ البلاد والعباد.





وقالت الوزارة: "نوجه جميع المسلمين باقامة صلاة العيد بالمنازل منفردين ركعتين أو فليصل كل رب بيت بأهله متباعدين ركعتين دون خطبة بل دعاء ملح لله بأن يرفع عنا الوباء وليكبر كل مؤذن في مسجده التكبير الطبيعي دون صلاة إحياء للشعائر (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون).