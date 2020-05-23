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أخبار العالم

السودان: تسجيل 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة

السبت 23/مايو/2020 - 08:19 ص
صدى البلد
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ا ش ا
أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٢٣٥ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و ١٦ حالة وفاة، ٥ منها في ولاية الخرطوم.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الجمعة عن التقرير الوبائي ليوم أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٩٤ حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٧ ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٣٣٧٨ حالة، بينها ١٣٧ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٣٧٢ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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