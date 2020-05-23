السودان: تسجيل 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٢٣٥ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و ١٦ حالة وفاة، ٥ منها في ولاية الخرطوم.



وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الجمعة عن التقرير الوبائي ليوم أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٩٤ حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٧ ولايات.



وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٣٣٧٨ حالة، بينها ١٣٧ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٣٧٢ شخصا.