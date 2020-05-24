المالية: نستهدف المزيد من الشفافية والإفصاح لبنود الموازنة

أكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن نسخة المواطن من البيان التمهيدى ما قبل الموازنة تستهدف ترسيخ المزيد من الشفافية والإفصاح عن بنود الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، وأهم المستهدفات والأسس التى بنيت عليها بمراعاة عرض رؤية وزارة المالية حولها وتوجهات الحكومة، وسياساتها، وأهم البرامج الاجتماعية والإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها.
وأضافت سارة عيد، في تصريحات لها اليوم، أن هناك مستهدفات لإحداث نقلة نوعية للتواصل وشمولية البيانات فى التقارير لتحقيق الشفافية الكاملة خاصة خلال أزمة «كورونا»، وزيادة المشاركة المجتمعية من خلال «الموازنة التشاركية»لرفع كفاءة الإنفاق العام.
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وأوضحت أن «نسخة المواطن الأولى»تعتبر خطوة جديدة في مجال التوسع في الشفافية والإفصاح مع إشراك المجتمع كجزء من خطوات إصلاح المالية العامة، وتختلف عن «البيان التمهيدى ما قبل الموازنة»حيث تقدم بلغة مبسطة لإطلاع المواطن على أهم بنود الموازنة، وكيف ستؤثر على جودة حياة المواطنين.
ملامح الموازنة العامة الجديدة لتحسين الخدمات للمواطنين
محمد معيط: 100 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة
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ملامح الموازنة العامة الجديدة لتحسين الخدمات للمواطنين
محمد معيط: 100 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة
المالية: لا صحة لتقليص مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة
وتعرض أهم برامج الموازنة اعتمادًا على مصطلحات اقتصادية مبسطة يسهل استيعابها، موضحةً أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية تصدر «نسخة المواطن»من البيان التمهيدى ما قبل الموازنة بعد التنسيق مع كل القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الخارجية، بما يسهم في ترسيخ المشاركة المجتمعية الفعَّالة فى عملية إعداد مشروع الموازنة العامة التى هى فى الأساس حق أصيل لكل مواطن وذلك من خلال منصات وأدوات مختلفة للتواصل المجتمعى وعلى رأسها:«www.budget.gov.eg-Facebook-Twitter-LinkedIn».