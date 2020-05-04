AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد معيط: 100 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:40 م
معيط
معيط
Advertisements
عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تخصيص 100 مليار جنيه لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة، موضحا أن الدولة تستهدف نسبة عجز من الناتج المحلي بنسبة 6.2 في الموازنة الجديدة. 

وأوضح "معيط"، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه «أحمد موسى»، أن الدولة تسعي إلى زيادة مواردها من دون أن تتحمل المواطنين أي أعباء، عبر فرض رسوم جديدة على عدد من السلع منها أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة.


ونوه بأنه تمت الموافقة أيضا على زيادة الرسوم على الأسواق الحرة بنسبة 2%، إضافةً إلى فرض رسوم على عقود شراء أو بيع اللاعبين بنسبة تتراوح بين 3% و10%. 

وكان وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على طلب الحكومة  بإعادة البند رقم (24) من المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو البند  الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسوم جديدة على البنزين وعقود اللاعبين وأغذية الحيوانات الأليفة.. مشروع قانون

موازنة البرلمان توافق على مشروع قانون بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

هل سيتم فرض رسوم 30 قرشا على البنزين و25 قرشا على السولار.. البرلمان يجيب

استحداث ضرائب .. البرلمان يوافق على قانون تنمية رسوم الدولة مبدئيًا

من ضمنها رسم البنزين.. البرلمان يوافق على قانون تنمية رسوم الدولة

عقود اللاعبين وحفلات الفنادق وأغذية الكلاب والقطط.. البرلمان يوافق نهائيا على فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.. وعبد العال يؤكد: الحكومة مش غاوية تفرض ضريبة.. وكلنا فقراء

ترشيحاتنا

سلوى عثمان لـ صدى البلد : محمد رمضان قال لي البرنس "هيجبلك حقك"

نهى عابدين بطلة مسلسل اتنين في الصندوق تعلن اعتزالها الفن نهائيا.. تفاصيل

أبرزهم محمد شوقي وزيدان وكهربا.. أزمات نجوم الكرة مع الفنانات عرض مستمر

الصحة العالمية: خطة جديدة لمواجهة كورونا.. والفيروس مستمر لفترة طويلة

معاملة منتشرة في الأرياف.. دار الإفتاء تكشف عن الخطأ فيها.. فيديو

شاهد.. صور ابنة هشام سليم قبل وبعد تحولها إلى ذكر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. روجينا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بعد زواجها من العوضي.. شاهد أول صورة لـ ياسمين عبد العزيز

شاهد .. سيارة مرسيدس هدية كريستيانو رونالدو لـ والدته.. صور