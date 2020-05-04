محمد معيط: 100 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تخصيص 100 مليار جنيه لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة، موضحا أن الدولة تستهدف نسبة عجز من الناتج المحلي بنسبة 6.2 في الموازنة الجديدة.





وأوضح "معيط"، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه «أحمد موسى»، أن الدولة تسعي إلى زيادة مواردها من دون أن تتحمل المواطنين أي أعباء، عبر فرض رسوم جديدة على عدد من السلع منها أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة.









ونوه بأنه تمت الموافقة أيضا على زيادة الرسوم على الأسواق الحرة بنسبة 2%، إضافةً إلى فرض رسوم على عقود شراء أو بيع اللاعبين بنسبة تتراوح بين 3% و10%.





وكان وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على طلب الحكومة بإعادة البند رقم (24) من المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو البند الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.



