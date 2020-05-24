التحالف العالمي للقاحات: علاج كورونا يظهر للنور خلال الخريف المقبل

أكد الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي" سيث بيركلي، أن المؤشرات الأولى على فاعلية لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد قد تظهر في الخريف.





وأوضح بيركلي، لصحيفة "إن.زد.زد أم زونتاج" السويسرية، أن الطريق طويل بين حدوث هذا التطور وتوافر اللقاح على نطاق واسع، لافتا إلى أنه لا يعلم أي لقاح سينجح أو ما إذا كان من الممكن الحصول عليه.





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وطالب بيركلي بضرورة تنسيق الجهود العالمية في إنتاج أو توزيع لقاح كورونا الذي يتم التوصل إليه في نهاية المطاف.





وأشار إلى أن هناك حاجة إلى اتفاق دولي لتوفير طاقة صناعية للإنتاج السريع للقاح متى تم إيجاده.





ودعا بيركلي منظمة الصحة العالمية إلى إصدار توجيهات إرشادية واضحة حول استعمال وتوزيع اللقاحات، لمنع أي طريقة توفر اللقاح للأغنياء أولا على حساب من هم أكثر احتياجا.