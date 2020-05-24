أول عمل إرهابي في العيد.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في تفجير بالصومال

ولقي جراء الهجوم المباغت نحو 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 20 آخرون في الانفجار.

وقالت المصادر إن العدد مرشح للزيادة، في ظل وجود إصابات خطيرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الهجوم استهدف احتفالا بعيد الفطر في منطقة بيداوا.

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وتشير وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى جهة واحدة في الغالب، هي التي تتبنى عمليات القتل والدمار، وهي جماعة وتنظيم حركة الشباب الصومالية، التي تتبع أفكارًا غاية في

، ولا تقيم وزنًا لدماء الناس، في تعدٍ واضح على منهاج الشريعة الإسلامية.