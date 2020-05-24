بعد إصابتها بـ كورونا.. ليلى علوي لـ رجاء الجداوي: قادرة تعدي منها

حرصت الفنانة ليلى علوي على توجيه رسالة للفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت ليلى صورة لـ رجاء عبر حسابها على "فيسبوك"، وكتبت قائلة: "يا حبيبتي يا رجاء الف سلامة عليكي، ربنا يرجعك لينا بألف سلامة ويتم شفاكي على خير يارب، أنتي قادرة تعدي منها".

وطمأنت الفنانة نشوى مصطفى جمهور الفنانة رجاء الجداوي على صحتها بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك"منقول من صديقى هشام سليمان، الحمد لله مدام رجاء الجداوى صحتها تحسنت والحمد لله فى غرفة عادية مش عناية مركزة وبإذن الله ربنا حيعافيها وتبقى زى الفل — الحمد لله والشكر لله.

يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وكتبت الفنانة مي كساب عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: "ادعوا لأمي مدام رجاء الجداوي ربنا يشفيها ويرجعها لينا بالسلامة إتصابت بفيروس كورونا الله يشفيها ويشفي كل مريض ويحفظنا ويحفظكم جميعًا".