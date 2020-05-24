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حوادث

رصد فيديو لصلاة العيد بأوسيم.. وضبط 2 وجار البحث عن آخرين.. صور

الأحد 24/مايو/2020 - 06:22 م
صلاة العيد
صلاة العيد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت مصادر أمنية أن أجهزة مباحث الجيزة تواصل البحث عن عدد من الاشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أثناء التجمع وأداء صلاة العيد بمدينة أوسيم بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء. 




وأشارت المصادر الى أن الاجهزة الامنية رصدت مقطع فيديو متداول لصلاة العيد صباح اليوم وتمكنت من ضبط ٢ من منظمي التجمع و ٢ من المصلين وجار البحث عن آخرين ممن ظهرت صورهم بمقطع الفيديو. 




وتم ضبط صاحب فراشة وشخص آخر بعزبة عبد الحميد نصر بمركز أوسيم بالجيزة لقيامهما بتجميع المواطنين لأداء صلاة العيد بالطريق العام بالمخالفة لقرار الحظر.

رصد فيديو لصلاة العيد بأوسيم.. وضبط 2 وجار البحث عن آخرين.. صور
رصد فيديو لصلاة العيد بأوسيم.. وضبط 2 وجار البحث عن آخرين.. صور
رصد فيديو لصلاة العيد بأوسيم.. وضبط 2 وجار البحث عن آخرين.. صور
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