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توك شو

مدرب أسود مصرى يقدم عروضا منزلية بعد توقف السيرك بسبب كورونا ..فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 06:19 م
أشرف الحلو
أشرف الحلو
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محمد حليم قنديل

عرضت قناة "سكاي نيوز عربية" تقريرا عن مدرب أسود يقدم عروضا من بيتة بغد توقف السيرك بسبب انتشار فيروس كورونا وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضاف أشرف الحلو مدرب أسود خلال التقرير, " انا فتحت عيني في البيت دا لقيت أسود صغيرة وأشبال فهو دا المعتاد بتاعنا..و الاسود بتيجي البيت عطول دا بيبقي جزء من التدريب بتاعهم".

وتابع "زي جومانا " أنتي أسد" بتيجي من صغرها للبيت ولما وصلت لسن معين وبدأت تدخل في بروفات وبدأت تتدرب على حركات السيرك بقت خلاص تروح للسيرك عطول".

ومن جانبها قالت بشري الحلو المتدربة علي التعامل مع الاسود  في التقرير, أن تجربة التعامل مع الاسودجيدة وممتعة للغاية بالنسبة لها لانها منذ صغرها وهي تحب الأسود.

وأشار  التقرير إلي أن, أشرف الحلو قد فقد جدة مدرب الأسود في حادثة في اوائل السبعنيات أثناء عرضا له داخل السيرك.

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