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محافظات

تعافى مسعف مستشفى قها للعزل من الإصابة بفيروس كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 07:39 م
تعافي مسعف
تعافي مسعف
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إبراهيم الهوارى
أعلنت مستشفى قها المركزى للحجر الصحى لمرض فيروس كورونا، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تعافى وخروج المسعف خالد عبد العظيم بعد إجراء مسحتين له ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 236 متعافى.

من ناحية اخرى احتفل مستشفى قها للعزل الصحى بعيد الفطر المبارك مع المرضى المحتجزين داخل المستشفى لتلقى العلاج.
وحرصت الأطقم الطبية فى المستشفى على الاحتفال بالعيد على طريقتهم الخاصة وقامموا بتوزيع العصائر والشيكولاته مع وجبة الإفطار احتفالا بالعيد والعمل على رفع روحهم المعنوية والتخفيف عنهم من الاصابة بالفيروس.

وأعلن مستشفى قها للعزل الصحى عن تعافي 11 حالة جديدة من بينهم سيدتين مسنتين كانتا محجوزتين في العناية ويعانوا من أمراض مزمنة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الفيروس منذ بدء الجائحة إلى 236 حالة.

وقالت الدكتورة سعاد حتاته نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 236 شخصا اليوم.

واشارت إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق مؤكدة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

وأضافت حتاته أن المستشفى لا تعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى مشيرة إلى أنه لايوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى والمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوفرة.
وأكدت مستشفى قها حرصها على الاهتمام بالحالات المصابة بفيروس كورونا التى يتم تحويلها الى المستشفى يوميا.
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