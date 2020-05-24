AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفاجآت كبيرة.. المسماري يكشف تفاصيل العمليات العسكرية في ليبيا خلال 72 ساعة.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 07:42 م
للواء أحمد المسماري
للواء أحمد المسماري المتحدث بأسم قائد الجيش الوطني الليبي
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
كشف اللواء أحمد المسماري المتحدث بأسم قائد الجيش الوطني الليبي، عن حركة العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية خلال الساعات الماضية.

وأكد «المسماري» خلال مؤتمر صحفي، أن المعارك خلال الساعات الماضية شهدت تحولا كبيرا، مؤكدا أن القوات المسلحة الليبية صادمة في مواجهة الجماعات الإرهابية.

وأوضح المتحدث بأسم قائد الجيش الوطني الليبي، أن الشعب الليبي اتفق على استعادة الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن هناك نقاط تحول كبيرة جدا بعد عمليات الجيش الليبي التي نفذها بكل حرفية.

وأشار «المسماري» إلى أن المعارك لن تتوقف ولن تنتهي، والقوات المسلحة حريصة على تصحيح كافة الأمور المغلوطة، موضحا أن  الأيام المقبلة ستشهد مفاجأت كبيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المسماري: هناك تعليمات بإنشاء مستشفيات عسكرية للتصدي لـ فيروس كورونا.. فيديو

الجيش الوطني الليبي يعلن وقف كل العمليات العسكرية بالبلاد

سنرد بقوة على الخروقات.. أحمد المسماري: وقف عمليات الجيش الليبى خلال شهر رمضان.. فيديو

المسماري يكشف تفاصيل هجوم مليشيات أردوغان على قاعدة الوطية

المسماري: قررنا سحب قواتنا من قاعدة الوطية

المسماري: أسقطنا 13 طائرة تركية خلال الأيام الماضية

ترشيحاتنا

اجري يا مولانا.. شاب يصلي إماما بالناس ويقطع صلاة العيد ويهرب بعد حضور الشرطة.. فيديو

قرار جمهورى بتعيين عدد من المعاونين للنيابة العامة..صور

مفاجآت كبيرة.. المسماري يكشف تفاصيل العمليات العسكرية في ليبيا خلال 72 ساعة.. فيديو

أخبار الفن .. هؤلاء النجوم خالطوا رجاء الجداوي .. وحقيقة إصابة دينا الشربيني بـ كورونا

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة

من فاتته صلاة العيد .. لديك 4 فرص لأدائها فلا تفوتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض.. سارة الشامى تتألق بالكاجوال.. شاهد

دراسة تكشف مدة فعالية المناعة بعد الإصابة بـ فيروس كورونا

بـ جينز مقطع وتوب قصير.. هنا الزاهد بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام