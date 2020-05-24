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المسماري: الحديث عن انسحابات نفذها الجيش الوطني الليبي غير صحيحة.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 07:44 م
اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري المتحدث بأسم قائد الجيش الوطني الليبي
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كـريـم الـخـطـيـب
نفى اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبي، بعض الشائعات التي نشرت مؤخرا بشأن انسحاب الجيش الوطني الليبي، مؤكدا أن الأنباء عن انسحابات نفذها الجيش الوطني الليبي غير صحيحة.

وأكد «المسماري» خلال مؤتمر صحفي، أن بعض القنوات الفضائية أشاعت بأن الجيش الوطني الليبي أنسحب وتراجع من بعض النقاط، وهذا ليس له أساس من الصحة، مؤكدا أن القوالت المسلحة الليبية حرصت على توضيح الأمر.

وأوضح المتحدث بأسم قائد الجيش الوطني الليبي، أن المعركة هي مجموعة من الخطط والمناورات بمتابعة من غرفة العمليات، مشيرا إلى أن القوات الجوية استعادة السيادة على مناطق عدة.

وشدد «المسماري» على أن كافة الخطط العسكرية تدرس جيدا بكافة الجوانب وبعدها يتم التنفيذ بالتنسيق مع غرفة العمليات، مضيفا أن القيادة العامة للقوات المسلحة وضعت خطة صارمة للتعامل العدو. 

ولفت إلى أن المؤتمرات القادمة سيشهد مفاجأت كبيرة جدا، منوها إلى أن العمليات العسكرية لم تتوقف وحققنا نجاحات خلال الساعات الماضة.

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