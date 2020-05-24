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ننهي مشروع أردوغان خلال أيام.. المسماري: محاربة الاستعمار التركي واجب مقدس على كل ليبي| فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 08:24 م
اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري المتحدث بأسم قائد الجيش الوطني الليبي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال اللواء أحمد المسماري المتحدث بأسم قائد الجيش الوطني الليبي، إن العدو فقد الطيران المسير في مواجهته أمام القوات الجوية الليبية، موضحا أنه تم قتل 27 ارهابيا منهم قيادات خطيرة.

وناشد «المسماري» خلال مؤتمر صحفي، الاعلام المضلل بعدم دفع الشباب نحو الموت او الطريق الى المجهول، مشيرا إلى أن المليشيات الارهابية والمتطرفين وقعوا في المصيدة بسهولة.

وشدد المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبي، على أن أكثر من 100 قتيل و22 أسير من المليشيات خلال المعارك الاخيرة، مؤكدا أن العدو حاول استعادة هيبته عن طريق الشباب المغرر به منهم سوريين.

وأكد «المسماري» أن محاربة الاستعمار التركي واجب مقدس على كل ليبي، وسننتهي مشروع أردوغان، القوات المسلحة نفذت مشروع تعبوي على الأرض من خلال مناورات عديدة والدفع بقوة جوية عسكرية بالمنطقة الغربية.

وأوضح «المسماري» حاولنا  كثيرا باسم الانسانية والاسلام بعمل هدنة ولكن العهد ورفض وتفاجئنا بالهجوم العدواني، لافتا إلى أن القوات المسلحة الليبية تعطي درسا قاسيا للعدو، والعمليات لن تنتهي بعد، مشددا على أنه ليس لديه صفحة على الفيسبوك والمتداولة هي مزورة لا يعلم عنها شئ.

ونوة إلى أن فايز السراج أضاع من ليبيا ربع تريليون دولار ما يقدر 250 مليار عائدات من النفط الليبي بعد تهريبها للخارج ودعم تركيا، وهذا إهدار للمال العام، مؤكدا أن أبناء القوات المسلحة الليبية لديهم روح قتالية ومعنويات عالية وقادرين على انهاء مشروع أردوغان خلال ايام.
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