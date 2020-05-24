قدمت العدية لأولادي وأكلنا الفسيخ.. غادة عجمى تكشف طقوس عيد الفطر المبارك فى منزلها

قالت غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، إن من المعتاد أن طقوس الأعياد هى عبارة عن زيارات احتفال والتجمع ولكن فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد كان العكس صحيح.
وأوضحت "غادة عجمى" لـ"صدى البلد"، أن منذ بداية الساعات الاولى من عيد الفطر المبارك وهى تلتزم البقاء فى المنزل وحتى قبل قبل أيام العيد وبالأخص منذ ظهور الوباء التزام كامل بالبقاء فى البيت الا للضروره او الذهاب للبرلمان مع إجراءات وقائية شديدة و الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بالكامل.
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وتابعت النائبه حديثها:" البقاء فى المنزل بالنسبة لى إيجابى فجعلني اصنع كشف حساب لاحداث كثيرة فضلا عن متابعة العديد من البرامج التلفزيونية منها المسلسلات الدرامية مثل مسلسل الاختيار الذى جسد الدور الحقيقى الذي يقوم به رجال القوات المسلحة فى حماية حدود مصر من الارهاب ومحاربة البؤر الارهابية فى كل مكان".
وأكدت النائبة، أنها استيقظت فى الساعات الاولى من يوم العيد لتقوم بتحضير وجبة الفطور المكونة من الكحك والبسكوت والغريبة والمشروب الساخن الشاى باللبن ومن ثم الجلوس مع الاسرة المكونة من الزوج وابنين وبنت من أجل أن تهنئهم بالعيد وتعطيهم العيدية برغم كونهم كبار واصبحوا فى مناصب قيادية بالدولة ولكن تكون العادة والعرف والود والحب هو الغالب عن أى شئ أخر فى العائلة.
كما أشارت النائبة الى أنها تلقت العديد من الاتصالات الهاتفية والرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن التهنئة بالعيد الفطر من العديد من المصريين بالخارج والأصدقاء، وبعدها جاء موعد وجبة الغداء التى قامت على الفور بالتوجه للمطبخ وتحضير الفسيخ والاشياء الاخرى التابعة له فهى عادة معروفة لدى المصريين من قديم الزمن.
وفى الختام، ووجهت النائبة العديد من التهانى التى كان أبرزها للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسى وحرمة والجيش والشرطة وأمهات الشهداء ومؤسسات الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك.