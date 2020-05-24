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توك شو

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 09:17 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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محمد حليم قنديل

استيقظ الوسط الفني ومتابعو ومحبو الفنانة رجاء الجداوي علي مفاجأة حزينة وغير سارة اليوم.

قالت أميرة مختار أبنة الفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها علي مواقع التواصل الاجتماعي على الفيس بوك فجر اليوم, أن والداتها أصيبت بفيروس كورونا وتم نقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

وجاء ذلك بعد ارتفاع مفاجئ في دؤجة حرارة الفنانة رجاء الجداوي, كما أوضحت أميرة مختار ان والدتها أجرت التحاليل اللازمة وجاءت التحاليل إيجابية بفيروس كورونا.

وعلقت أميرة مختار أبنة الفنانة رجاء الجداوي, قائلة "أرجوكم أدعو لامي يارررررررب".

وبحسب انباء أخري تشير إلي ان حالة الفنانة رجاء الجداوي مستقرة وهي الان بغرفة عادية ولا تحتاج وجودها في غرفة عناية مركزة.

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