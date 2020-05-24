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فن

أحمد السبكى يهنئ محمد رمضان بعيد ميلاده الـ 32

الأحد 24/مايو/2020 - 09:20 م
السبكي ومحمد رمضان
السبكي ومحمد رمضان
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محمد بدران


هنأ المنتج أحمد السبكي الفنان محمد رمضان بعيد ميلاده الـ32 وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


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وظهر احمد السبكى بصحبة محمد رمضان وعلق قائلًا "كل سنة وانت طيب يا رمضان وعيد ميلاد سعيد عليك يا حبيبي وعلي اولادك وعلي الاسرة ❤️"

ويحتفل رمضان بعيد ميلاده الـ32، إذ إنه من مواليد 23 مايو 1988.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه. 

ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.

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