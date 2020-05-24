أحمد السبكى يهنئ محمد رمضان بعيد ميلاده الـ 32





هنأ المنتج أحمد السبكي الفنان محمد رمضان بعيد ميلاده الـ32 وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".







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وظهر احمد السبكى بصحبة محمد رمضان وعلق قائلًا "كل سنة وانت طيب يا رمضان وعيد ميلاد سعيد عليك يا حبيبي وعلي اولادك وعلي الاسرة ❤️"

ويحتفل رمضان بعيد ميلاده الـ32، إذ إنه من مواليد 23 مايو 1988.



يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.

