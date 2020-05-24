للمرة الأولى من 10 سنوات.. طائرة شحن إسرائيلية تهبط في تركيا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن طائرة إسرائيلية تابعة لشركة العال هبطت اليوم على الأراضي التركية، لأول مرة منذ 10 سنوات.





وقال موقع "والا" الإسرائيلي إن طائرة "دريملاينر" تابعة لشركة العال هبطت في مطار إسطنبول اليوم، في أول رحلة إسرائيلية مباشرة إلى تركيا منذ أزمة مافي مرمرة.





وأوضح الموقع أن الطائرة الإسرائيلية تم تحميلها في إسطنبول بنحو 24 طنا من مواد الإغاثة والمعدات الطبية اللازمة الموجهة للولايات المتحدة لمساعدتها في معركتها ضد فيروس كورونا.





ولفت إلى أن الشركة تقدمت بطلب للسلطات التركية لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة للبلاد.





وكانت تقارير إعلامية أجنبية تحدثت خلال الفترة الماضية عن محاولة إحداث تقارب إسرائيلي - تركي على خلفية قضية غاز شرق المتوسط.





ودعا محللون إسرائيليون إلى حدوث هذا التقارب مؤكدين أن ما يجمع البلدين أكثر مما يفرقهما سواء غاز المتوسط أو الأوضاع في سوريا.