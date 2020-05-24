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فن

ربنا يطمن قلوب كل محبينك.. أنغام توجه رسالة لـ رجاء الجداوى بعد إصابتها بفيروس كورونا.. شاهد

الأحد 24/مايو/2020 - 09:23 م
أنغام
أنغام
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آيه عاطف
حرصت الفنانة أنغام، على الدعاء للفنانة رجاء الجداوي، بعد  إصابتها بفيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد، والذي هاجم العالم خلال الأشهر الماضية.

ونشرت أنغام، صورة لـ رجاء الجداوي، من خلال حسابها الرسمي على "أنستجرام" وعلقت قائلة :"حبيبتي يا جوجا الف سلامه عليكي يارب اشفيها وعافيها انت الشافي ربنا يطمن قلوب كل محبينك عليكي يارب #رجاء_الجداوي".

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يذكر أن الفنانة نشوى مصطفى طمأنت جمهور الفنانة رجاء الجداوي على صحتها بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك"منقول من صديقى هشام سليمان، الحمد لله مدام رجاء الجداوى صحتها تحسنت والحمد لله فى غرفة عادية مش عناية مركزة وبإذن الله ربنا حيعافيها وتبقى زى الفل — الحمد لله والشكر لله.

ودشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج رجاء الجداوي بعد إصابتها بـ فيروس كورونا وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا خلال الساعات القليلة الماضية.
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