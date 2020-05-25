حدث في 2 شوال.. وفاة الشيخ عبد الله الشرقاوي

توفي الإمام الأكبر عبد الله الشرقاوي شيخ الجامع الأزهر سنة 1227 ه الموافق 19 أكتوبر 1812 م في عهده تزعم الأزهر الحركة الوطنية ضد الحملة الفرنسية، وتزعم ثورة القاهرة الأولى.

وُلِد العالم والأديب الكبير "محمد الفاضل بن عاشور"، في تونس سنة 1327ه الموافق 10 من أكتوبر 1909م، وتولَّى أبوه الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور تربيته وتعليمه، وجمع بين الثقافتين العربية والفرنسية، شارك في مجالات التعليم والإصلاح في تونس، وتولى بها منصب الإفتاء، وعمل بالقضاء.





عرض فيلم «خاتم المرسلين»:





بدأ عرض فيلم الرسوم المتحركة "خاتم المرسلين" في أمريكا سنة 1425ه الموافق 14 من نوفمبر 2004م، بعد 5 سنوات من إنتاجه، يتناول الفيلم قصة بزوغ فجر الإسلام، الفيلم من إنتاج السعودي موفق الحارثي ومن إخراج ريتشارد ريتش.





فضل شوال في الإسلام صيام ستة أيام من شهر شوال هو سنّة ثابتة مستحبّة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولها فضل عظيم وأجر كبير، فقد وعد النبي من صام 6 أيام من شوال أجر صيام سنة كاملة، ويجوز صيامها متتابعة أو متفرقة على أغلب أقوال العلماء.



وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» (رواه مسلم).

وأوضح الإمام النووي: أن العلماء قالوا: «وإنما كان كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين.»، «قال ابن عباس : (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر)».



ويعتبر صيام هذه الأيام الست دليل على شكر الصائم لربه لتوفيقه في صيام رمضان وهو دليل على حب الطاعات. وليس للطاعة موسم معين فبعد انقضاء رمضان لا يجب أن يعود الإنسان إلى المعصية بل يتبعها بالطاعة ويواصل في عمل الطاعات.

لماذا سمي شوال بهذا الاسم يعد شوال الشهر العاشر من السنة القمرية أو التقويم الهجري، وفي أول أيام الشهر يحتفل المسلمون بعيد الفطر، الذي يأتي كنهاية لصوم شهر رمضان.



قيل: إن الإبل كانت تشول بأذنابها أي ترفعها وقت التسمية طلبا للإخصاب وقيل: لتشويل ألبان الإبل، أي نقصانها وجفافها.

أهم أحداث في شهر شوال

سنة 1 هـ: زواج النبي -صلى الله عليه وسلم- من السيدة عائشة -رضي الله عنها-.

سنة 2 هـ: غزوة بني سليم بالكُدر، وسرية سالم بن عمير لقتل أبي عَفَك، وغزوة بني قينقاع، ومؤامرة لاغتيال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قبل عمير بن وهب وصفوان بن أمية.

سنة 3 هـ: غزوة أحد، واستشهاد حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان ومصعب بن الزبير وسعد بن الربيع وعبد الله بن عمرو بن الجموح وعمرو بن الجموح وحنظلة بن أبي عامر وعمرو بن معاذ ومالك بن سنان وهو والد الصحابي أبو سعيد الخدري وأنس بن النضر، وغزوة حمراء الأَسَد.





