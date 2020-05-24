نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يكشف أسباب رفض زيارة وزير خارجية قطر للخرطوم









وأوضح، في تصريحات لقناة سوادنية 24، اليوم الأحد، أنه تم رفض زيارة وزير خارجية قطر لعدم إبلاغ الجانب السوداني بها مسبقا.









وكانت مصادر سودانية تحدثت خلال شهر ابريل الماضية عن أن السلطات السودانية رفضت استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بعد وصوله إلى العاصمة الخرطوم.









وقالت المصادر السودانية إن وزير الخارجية السوداني والوفد المرافق له اضطروا للعودة إلى الدوحة، عقب الرفض السوداني.



