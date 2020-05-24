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أخبار العالم

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يكشف أسباب رفض زيارة وزير خارجية قطر للخرطوم

الأحد 24/مايو/2020 - 10:13 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشف الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني عن أسباب رفض زيارة وزير خارجية قطر إلى السودان.


وأوضح، في تصريحات لقناة سوادنية 24، اليوم الأحد، أنه تم رفض زيارة وزير خارجية قطر لعدم إبلاغ الجانب السوداني بها مسبقا.


وكانت مصادر سودانية تحدثت خلال شهر ابريل الماضية عن أن السلطات السودانية رفضت استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بعد وصوله إلى العاصمة الخرطوم.


وقالت المصادر السودانية إن وزير الخارجية السوداني والوفد المرافق له اضطروا للعودة إلى الدوحة، عقب الرفض السوداني.

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