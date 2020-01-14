تمرد مخابرات السودان.. حميدتي: ضباط في الخدمة متورطون وصادرنا جميع الأسلحة الثقيلة

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن هناك ضباط في الخدمة متورطون في الأحداث التي شهدتها الخرطوم.



وحسب "سكاي نيوز"، قال حميدتي إنه تمت مصادرة جميع الأسلحة الثقيلة لدى هيئة العمليات.



كان دقلو قد اتهم رسميا مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني السابق، صلاح قوش، بالوقوف وراء الأحداث التي تشهدها الخرطوم.



وقال وزير الإعلام السوداني إن وات الأمن والشرطة تعمل للتصدي لهذا التمرد.



وكانت مجموعة من عناصر جهاز المخابرات السوداني قد أطلقت النار في الهواء بالخرطوم، احتجاجا على إجراءات إدارية ومالية.



وأشار بيان صادر عن جهاز المخابرات العامة السوداني إلى أن "مجموعة من منسوبي هيئة العمليات اعترضت على إجراءات هيكلة الجهاز وقيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة".



قال عضو المجلس السيادي الفريق ركن شمس الدين كباشي أن ما يجري من قبل المحتجين بهيئة جهاز المخابرات العامة يصنف تمرد عسكري.