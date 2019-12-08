يكذب ويتجمل .. وزير خارجية قطر: لا ندعم الإخوان ولم نتوقف عن مساعدة مصر بعد مرسي

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تبرؤ الدوحة من دعم جماعة الإخوان الإرهابية.



وزعم بن عبد الرحمن بأن قطر لم تدعم الإسلام السياسي إبان ثورات الربيع العربي التي اندلعت في عام 2011.



وقال خلال مشاركته في منتدى الحوار المتوسطي بالعاصمة الإيطالية روما: "لم ندعم الإسلام السياسي ولا جماعة الإخوان المسلمين".



وادعى أن قطر وجهت دعما لمصر في فترة تولي المجلس العسكري الحكم، واستمر بعد انتخاب محمد مرسي وبعد عزله.



وتحمل تصريحات الوزير القطري تزييفا صارخا للتاريخ الذي يشهد على عمق العلاقات القطرية الإخوانية ودعم نظام الحمدين للإرهاب.



وكان محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن أن محادثات جرت مع المملكة العربية السعودية، في إطار حل الأزمة التي اندلعت منذ المقاطعة العربية في 2017.



وقال إن "هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية ونأمل أن تثمر عن نتائج إيجابية".



وتابع: "انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة".



وأوضح أن الحديث لم يعد يدور حول المطالب 13 وأن المفاوضات تبتعد عنها.