عميد زراعة عين شمس: إجراء مسح حراري وكمامة للطلاب أثناء امتحان الفرق النهائية

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زارعة جامعة عين شمس أنه تم وضع خطة محكمة لاستقبال طلاب الفرق النهائية حيث تم توفير لجان امتحانات بحيث يكون هناك مسافات كبيرة بين الطلاب .





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وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد ان الكمامة أجباري لكل العاملين بالكلية وأيضا الطلاب وسوف يتم توفير أدوات تطهير بكل لجنة وايضا توفير كمامات للطالب الذي لم يأتي بكمامة وإجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول مقرات اللجان الامتحانية ووجود فاصل زمني بين كل فترة و اخري من أجل تعقيم اللجان جيدا بين الفترات الامتحانية.





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وأكد الدكتور أحمد جلال انه سوف بتم تقليل أعداد الطلاب باللجان بدرجة كبيرة جدا ويتم استخدام جميع المدرجات والحجرات الدراسيةالموجودة بجميع مبانى الكلية كلجان امتحانية ولا يوجد اى امتحانات فى الطرقات وتخصيص باب للدخول وباب للخروج ضمانا لعدم الاحتكاك بين الطلاب.



