AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد زراعة عين شمس: إجراء مسح حراري وكمامة للطلاب أثناء امتحان الفرق النهائية

الأحد 24/مايو/2020 - 11:01 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زارعة  جامعة عين شمس أنه تم وضع خطة محكمة لاستقبال طلاب الفرق النهائية حيث تم توفير  لجان امتحانات بحيث يكون هناك مسافات كبيرة بين الطلاب .

أقرأ ايضا :

وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد ان الكمامة أجباري لكل العاملين بالكلية وأيضا الطلاب وسوف يتم توفير أدوات تطهير بكل لجنة وايضا توفير كمامات للطالب الذي لم يأتي بكمامة  وإجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول مقرات اللجان الامتحانية ووجود فاصل زمني بين كل فترة و اخري من أجل تعقيم اللجان جيدا بين الفترات الامتحانية.

أقرأ ايضا :

وأكد الدكتور أحمد جلال انه سوف  بتم تقليل أعداد الطلاب باللجان بدرجة كبيرة جدا ويتم استخدام جميع المدرجات والحجرات الدراسيةالموجودة بجميع مبانى الكلية كلجان امتحانية  ولا يوجد اى امتحانات فى الطرقات وتخصيص باب للدخول وباب للخروج ضمانا لعدم الاحتكاك بين الطلاب.

الجدير بالذكرر، إنه سيتم عقد امتحان الفرق النهائية يوم 1 يوليو علي أن عدد الفرق النهائية 400 ألف طالب، و أن كل جامعة سوف تعلن جداولها مع التشديد على وجود اجراءات احترازية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد زراعة عين شمس: ملتزمون بقرارات المجلس الاعلى للجامعات بشأن درجات الميدتيرم

عميد زراعة عين شمس: الاكتفاء بعمل بحث لطلاب فرق النقل بالكلية

عميد زراعة عين شمس يوضح موقف امتحانات طلاب الساعات المعتمدة بالكلية

نائب رئيس جامعة عين شمس يحدد مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل.. "حقوق" توضح محظورات المقالة البحثية

تقليل عدد الطلاب باللجان.. هكذا استعدت جامعة حلوان لامتحانات الفرق النهائية

أستاذ جامعي: التعلم عن بعد فى الكليات العملية يحتاج إلى بعض الضوابط

ترشيحاتنا

بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور لياسمين عبد العزيز رفقة أحمد العوضي

طبيب يكشف نتيجة جديدة عن لقاح أوكسفورد

أول عمل إرهابي في العيد.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في تفجير بالصومال

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يكشف أسباب رفض زيارة وزير خارجية قطر للخرطوم

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.. فيديو

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين بعض المعاونين للنيابة العامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. رنا سماحة تثير الجدل بصورة العيد.. شاهد

بالستان اللامع.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في العيد

بـ نصف ليمونة وطماطم.. اقضي على البثور السوداء