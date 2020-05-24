AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

أصل العيدية.. وكيف تحولت إلى فخ في زمن وباء كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 11:41 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
صدى البلد
لا يذكر العيد إلا ويقترن معه العيدية، تلك النقود التي لازمت عيدي الفطر والأضحى منذ العهد الفاطمي في مصر، الذي كانت توزع فيه العيدية على الأطفال وفقراء الدولة آنذاك.


وظلت العيدية تمنح للفقراء في العيد في العصر المملوكي والعثماني وحتى يومنا هذا، قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم بشتى الوسائل والطرق.


أصل العيدية

العيدية كلمة مشتقة من كلمة عيد، ولها معان أبرزها العطف والعطاء، وأطلقت عبر  مر  العصور على النقود أو الهدايا التي تعطى للأطفال في الأعياد.


وتشير المصادر التاريخية إلى أن العيدية ظهرت في  مصر إبان العصر الفاطمي، ظهرت "العيدية" في مصر وكانت تعرف بأسماء من بينها "الرسوم" أو "التوسعة".


وبعد انتهاء العصر الفاطمي وقدوم العصر المملوكي ظلت هذه العادة كما هي، حتى العصر العثماني، الذي اختلفت في عهده طريقة تقديم العيدية بشكل كبير،فكانت تقدم للأطفال على شكل نقود بدلا من أن يتم تقديمها للأمراء على هيئة دنانير ذهبية.


العيدية ومخاوف كورونا

بعد أن أصبحت العيدية نكهة الأعياد المصرية، صار ينظر إليها الآن على أنها وسيلة لنقل عدوى كورونا، بعد أن تحدثت أبحاث علمية عن أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الورق لمدة 24 ساعة.


ونقلت سكاي نيوز عن جولي فيشر استاذ العلوم في جامعة جورج تاون بأن انتقال الفيروس عبر النقود الورقية ليس مستحيلا، ولكن غسل اليد بشكل جيد يوفر حماية من انتقال الفيروس.


اقرأ أيضا:



حل إماراتي

إلى ذلك نشرت هيئة قطاع الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة بـ 23 تطبيقا رقميا للبنوك العاملة في الدولة إضافة إلى 10 تطبيقات خاصة بالمحافظ الإلكترونية يمكن من خلالها تحويل العيدية.


جاء ذلك ضمن حملة بعنوان "عايدهم عن بعد وشاركهم فرحة العيد". التي أطلقتها دولة الإمارات للحد من تفشي عدوى كورونا عبر النقود الورقية أثناء الاحتفال بعيد الفطر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بطريقة صينية.. حيلة سحرية لتعقيم النقود من فيروس كورونا

إلغاء العيدية وإغلاق المساجد.. إجراءات للحكومة الإماراتية خلال عيد الفطر

أصل وتاريخ كسوة العيد.. احتلت المكانة الأولى بين مظاهر احتفال الفاطميين بعيد الفطر

نقشوه على مقبرة رخمي رع.. باحث أثري: كحك العيد أصله فرعوني والعيدية فاطمية

بلالين وعيدية.. 8 نصائح لحماية الأطفال من كورونا في عيد الفطر

يا ليلة العيد.. غنتها أم كلثوم للملك فاروق فأنعم عليها بنيشان

ترشيحاتنا

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.. فيديو

حكم صيام الست أيام من شوال .. قولان للعلماء ومكروه عند الإمام مالك

تعرف على شروط الزمالك للاستغناء عن معروف يوسف

ميسي يرحل عن برشلونة

جبّة وقفطان وعمامة | القصة كاملة لأزهري الدقهلية بطل فيديو "اجري يا شيخ" خلال صلاة العيد

شاهد.. نجل الشهيد المقدم باسم فكري: بحبك يا ريس وواحشتني يا بابا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تؤدي إلى الوفاة.. احذر ارتداء الكمامة أثناء الركض

عود البطل ملفوف.. إيمان العاصي تخطف الأنظار بالأحمر المكشوف

بالبيجامة.. رنا سماحة تثير الجدل بصورة العيد.. شاهد