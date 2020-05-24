AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل تفرض قيودا على استخدام تقنيات استخباراتية في مراقبة مرضى فيروس كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 11:47 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
فرضت الحكومة الإسرائيلية قيودا على دور جهاز الأمن الداخلي" شين بيت" في عملية التتبع لهواتف المصابين بفيروس كورونا والتي تهدف إلى تحديد مواقعهم. وقالت الحكومة إن هذا الإجراء يجب أن يكون آخر الخيارات المطروحة التي يجب اللجوء إليها إذا تعذرت عملية التحري.


ولفتت الحكومة الإسرائيلية إلى أن قرار تقليص دور الشيت بيت في التدخل بعملية مكافحة فيروس كورونا بالبلاد، يمكن أن يعاد النظر فيه إذا ما عاودت حالات الإصابة بالتزايد مرة أخرى.


وشهدت إسرائيل أزمة خلال الفترة الماضية بعدما تخطت الحكومة الكنيست في مارس الماضي، وواقفت على لوائح تنفيذية للطوارئ تم بموجبها استخدام تقنيات الكترونية لمراقبة هواتف المصابين بفيروس كورونا المحمولة، في حين أن هذه التقنيات تستخدم لمكافحة الإرهاب.


وعلى أثر خطوة الحكومة، تقدم نشطاء مدافعون عن حقوق الانسان بدعوى قضائية ضد الحكومة دفعتها لتعديل قرارها والسماح بعملية التتبع في نطاق ضيق وحالات خاصة في حال تعذر استخدام وسائل أخرى لمراقبة المرضى بعد تراجع معدلات انتشار العدوى.


وقضت المحكمة العليا في إسرائيل بإلزام الحكومة بإقرار تشريع يضبط استخدام التتبع عن طريق الهواتف المحمولة، قائلة إن من الضروري إيجاد بديل مناسب يتوافق مع مبادئ الخصوصية للمواطنين.


وتشهد إسرائيل خلال الفترة الماضية تراجعا ملحوظا في معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل

ارتفاع عدد مصابي كورونا.. تعليمات إسرائيلية بمنع اليهود من تقبيل حائط البراق

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 298 شخصا

كورونا يضرب إسرائيل.. 304 مصابين و 12 مليار دولار خسائر.. والشاباك يتدخل

إسرائيل: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1238 حالة

خندق طوارئ في القدس .. نتنياهو يعلن الحرب على فيروس كورونا

ترشيحاتنا

تطور جديد .. تفاصيل الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

بعد انتهاء برنامج رامز مجنون رسمي .. أروى توجه رسالة لفريق العمل

أول عمل إرهابي في العيد.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في تفجير بالصومال

مركز الحساسية والمناعة يعلن عن موعد ظهور علاج لـ كورونا.. فيديو

تعرف على شروط الزمالك للاستغناء عن معروف يوسف

الجيش الليبي يقبض على إرهابي خطير يعمل لصالح المخابرات التركية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تؤدي إلى الوفاة.. احذر ارتداء الكمامة أثناء الركض

عود البطل ملفوف.. إيمان العاصي تخطف الأنظار بالأحمر المكشوف

بالبيجامة.. رنا سماحة تثير الجدل بصورة العيد.. شاهد