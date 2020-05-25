صعبه عليه نفسه.. طبيب يقدم استقالته بعد وفاة زميله بفيروس كورونا بأول أيام العيد

بعد وفاة الدكتور وليد يحيى عبد الحليم، طبيب مقيم نساء، بمستشفى المنيرة، تقدم الدكتور محمود طارق، طبيب مقيم نساء وتوليد بمستشفى المنيرة العام، باستقالته إلى مدير المستشفى بعد الإهمال الذي وقع في حق الدكتور وليد يحيى، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





ونعت نقابة الأطباء، الدكتور وليد يحيى عبد الحليم، الطبيب المقيم نساء بمستشفى المنيرة العام، أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي توفي اول يوم عيد الفطر المبارك.





وجاء نص الاستقالة المقدمة من الدكتور محمود طارق، طبيب مقيم نساء وتوليد بمستشفى المنيرة العام كالتالي:





"أتقدم باستقالتي بعد الإهمال المتعمد تجاه زميلنا الطبيب وليد يحيى، كنت على مدار ثلاث سنوات مثال التفاني في العمل بمستشفى المنيرة العام، وخمس سنوات بوزارة الصحة وبعد أن ترسخ اليقين لدي بأنه لا عصمة لنا ولا ثمن وأن الوزارة لا تكتفي بتحميل أطبائها ثمن فشلها وسوء إدارتها وعجزها ولكنها تتقاعس عن نجدتهم في حال سقوط أحدهم حتى يواجه وجه الله".





"أنأى بنفسي وأسرتي عن هذه الوزارة وعند الله تجتمع الخصوم".





وأعلنت النقابة العامة للأطباء، عن استشهاد الحالة الـ15 من جيش مصر الأبيض، الدكتور احمد النني طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحي بنا، اثر اصابته بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الدكتور وليد يحيى عبد الحميد، طبيب مقيم نساء وتوليد بمستشفى المنيرة العام، باول أيام العيد.









وأوضحت النقابة، بأن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا من الأطباء في تزايد طبقا للبيانات الواردة.

















وجاءت أسماء الأطباء المتوفين كالآتي:













أحمد اللواح





سونيا عبد العظيم





جبريل على يوسف





طارق شكرى





أشرف عدلي





هشام الساكت





ممدوح السيد





طارق حسين مخيمر





أحمد عزت دراز





حسان السوري.. سوري الجنسية





ياسر عثمان، استشاري الصدر والعناية بمستشفي صدر المعمورة





كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولى





فكري منير عزيز





وليد يحيى عبد الحليم، طبيب مقيم نساء، بمستشفى المنيرة.





احمد النني، طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحي بنا















