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أحمد صلاح حسني يكشف كواليس اختيار ملابس شخصية عزمي في الفتوة..فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:30 ص
الفنان أحمد صلاح
الفنان أحمد صلاح حسني
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نورهان رأفت
قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن شخصيته التي لعبها في مسلسل "الفتوة" ، وهي شخصية أبن الفتوة "عزمي"، أثرت بشكل كبير علي تحديد تفاصيل ملابسه.

وأضاف الفنان أحمد صلاح حسني خلال لقائه علي قناة الحياة، أن شخصية "عزمي" كانت شخصية شبابية، ليس لديها مسؤولية وغير متزوجة، وبالتالي كانت ملابسه مختلفة وأكثر شبابا عن باقي فناني المسلسل.

وأشار حسني، إلي أن شخصية عزمي كان يمثل " جان" الحقبة الزمنية، التي تدور خلالها أحداث مسلسل الفتوة، وبالتالي تم أختيار ملابس مختلفة.

وأوضح حسني  أن مسؤول الديكور وملابس العمل، كان مخطط جيدا لملامح كل شخصية بالمسلسل، سواء من ناحية تفاصيل الملابس، أو الديكور الذي يحيط بالشخصية.

وتابع: أن "النبوت" كانت قيمته عالية في الحقبة الزمنية، التي تدور من خلالها أحداث المسلسل، فكانت بمثابة هدايا قيمة يتهادى بها الفتوات.
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